Иноагентов оставили без праздников

Комитет по информационной политике Саратовской областной думы одобрил законопроект, запрещающий гражданам, признанным иностранными агентами, входить в состав парламентской комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат. Глава профильного комитета Роман Чуйченко отметил, что поправки в региональное законодательство необходимо внести в связи с изменениями на федеральном уровне. Депутаты считают решение правильным и полагают, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении других структур при публичных органах власти.

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Члены комитета по информационной политике Саратовской областной думы поддержали поправки в закон о праздниках и памятных датах региона. Документ предлагает запретить лицам, признанным иностранными агентами, входить в состав комиссии Саратовской областной думы по рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской области. Как сообщил на заседании комитета его председатель Роман Чуйченко («Единая Россия»), поправки необходимы в связи с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу 1 декабря этого года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, согласно вступившему в силу ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», иностранный агент не вправе принимать участие в деятельности комиссий, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных и иных органов, образованных при органах публичной власти.

При этом в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат региона, могут входить представители органов государственной власти, Общественной палаты области, ученые и специалисты. Иностранных агентов среди них не должно быть.

Законопроект не вызвал обсуждений среди депутатов и единогласно был вынесен на обсуждение регионального законодательного собрания, где его рекомендовано принять в двух чтениях.

Депутат Александр Ванцов («Родина») сказал, что, принимая законопроект, «приходится из-за четырех слов столько времени тратить».

Реестр юридических и физических лиц, признанных иностранными агентами, опубликован на сайте Министерства юстиции РФ, в нем 493 пункта, часть организаций и физлиц из списка исключены, но они также присутствуют в нем.

В реестре значатся пять саратовских юрлиц, но все они из него исключены: благотворительная общественная организация Ассоциация «Партнерство для развития» (исключена в 2015 году), региональная общественная организация «Социум» (исключена в 2017 году), региональное отделение межрегиональной общественной организации «Евро-Азиатское геофизическое общество» (исключено в 2019 году), общественная организация «Саратовский областной еврейский благотворительный центр “Хасдей Ерушалаим”» (исключена в 2022 году), региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом (исключена в 2019 году).

Среди физических лиц, признанных иностранными агентами, саратовских публичных лиц нет.

Сейчас в комиссию по установлению памятных дат при Саратовской областной думе входят 14 человек. Ее новый состав был утвержден 26 октября этого года. В числе участников — депутаты Роман Чуйченко, Юлия Литневская («Единая Россия»), Денис Буланов (КПРФ), Дмитрий Пьяных (ЛДПР), Вячеслав Калинин («Справедливая Россия — За правду»), Александр Ванцов, Илья Захаров («Новые люди»), министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, руководитель представительства губернатора в органах власти Роман Яровой, член Общественной палаты области Юрий Голуб, ученые и сотрудники архивов и музеев Виктор Данилов, Виктор Токарев, Марина Провоторова, Елена Крянева.

Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин (СРЗП) считает «корректным» принять аналогичные решения и по другим совещательным органам, взаимодействующим с властью. «На фоне происходящих в мире событий и того отношения, которое признанные иноагентами лица высказывают в адрес армии, это решение оправдано. Демонстрировать уничижительное отношение к военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи, поставленные государством, некорректно, а также некорректно предоставлять людям с такой позицией публичные площадки»,— говорит господин Калинин.

При этом он считает, что российское законодательство к людям в статусе иноагента гораздо мягче, чем в других странах к гражданам с аналогичным статусом.

Сергей Петунин