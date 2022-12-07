Заводы сыграли в «девятку»

Девять промышленных предприятий Саратова находятся в сложном финансовом или предбанкротном состоянии. Их перечень администрация города опубликовала в плане инвестиционного развития города до 2024 года. Чиновники указывают причины, по которым компании оказались в кризисе, а также возможные пути выхода из положения. В этом году индекс промышленного производства в Саратовской области снизился по сравнению с предыдущим годом. Депутаты связывают ухудшения в промышленности с санкционным давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод АИТ не может поднять цены по ранее заключенным контрактам

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Завод АИТ не может поднять цены по ранее заключенным контрактам

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

В плане инвестиционного развития Саратова до 2024 года, опубликованном администрацией города на сайте мэрии, содержится перечень предприятий областного центра, находящихся в сложном финансовом положении или предбанкротном состоянии. Всего в списке девять юридических лиц. Для большинства из них у мэрии есть предполагаемый способ выхода из кризиса.

Почти у половины предприятий, обозначенных в реестре администрации города, проблемы начались в этом году. Так, филиал саратовского управления ПАО «Трансаммиак», занимающийся транспортировкой по трубопроводам, согласно опубликованной мэрией информации, с марта этого года простаивает из-за снижения объема заказов. Решения проблем для этого предприятия администрация города не предлагает.

ООО «Саратовский резервуарный завод» (САРРЗ), которое выпускает строительные металлические конструкции, с апреля этого года страдает от снижения объема заказов, проблем с логистикой и сокращения рынка сбыта. Город предлагает помочь заводу внедрением льгот в части налога на прибыль, на доходы физических лиц, страховых взносов, выделенных IT-компаниям, на промышленные организации, в частности ООО «САРРЗ», а также снижение ставки налога на добавленную стоимость до 10%.

АО «Завод силикатного кирпича», заявление о самобанкротстве которого поступило в Арбитражный суд в ноябре этого года, согласно данным администрации города, с 2019 до апреля 2022 года сохранял цены на продукцию, несмотря на инфляционные процессы, удорожание сырьевой базы и необходимость модернизации производственного оборудования. Это привело к потере прибыли и увеличению задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. «Распространение новой коронавирусной инфекции в феврале 2020 года спровоцировало резкое падение покупательского спроса на готовую продукцию, следствием чего явилось снижение уровня реализации готовой продукции, производства и, соответственно, прибыли»,— отметили в администрации Саратова.

Заводу силикатного кирпича предлагают предоставить рассрочки по уплате долгов в бюджет и внебюджетные фонды, а также субсидировать затраты на заработную плату.

Находящееся в процедуре банкротства с сентября прошлого года ООО «Завод силикатных материалов» попало в кризис из-за спада производства и высокого износа оборудования. Его, по мнению мэрии, спасет увеличение спроса и модернизация.

У производителя изделий из бетона ООО «ДСК „ГРАС-Саратов”» в марте этого года частные потребители продукции (более 85% сбыта) отказались от улучшения жилищных условий, цена готовой продукции снизилась на 40%. По мнению администрации города, компании требуется помощь государственных органов в организации гарантированного сбыта части продукции предприятия.

Производителю аккумуляторов ООО «Завод АИТ», у которого растут транспортные расходы при невозможности поднять цены по ранее заключенным контрактам, предлагают увеличить объемы производства, обеспечить заказами, разработать антикризисный план и реструктурировать налоговую задолженность.

Уже находящееся под внешним управлением из-за банкротства АО «Саратовский полиграфический комбинат» попало в сложную ситуацию в результате снижения объемов производства, продаж, высокой конкурентности рынка и недостатка прибыли. Ему чиновники мэрии предлагают установить жесткий контроль затрат, стимулировать объемы производства.

ООО «Завод русская керамика» (производство кирпича, черепицы) с 2017 года банкротится по иску налоговой службы, и на момент подачи заявления задолжало 2,4 млн руб. Ему, по оценкам администрации, должно помочь принятие судом решения о признании его долгов безнадежными к ­взысканию.

ООО «Саратовский завод газовой арматуры» спасет только привлечение новых клиентов.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области сообщили, что уделяют «пристальное внимание» предприятиям, находящимся в сложном финансовоэкономическом состоянии. «В рамках межведомственного взаимодействия принимаются возможные меры для стабилизации ситуации на каждой из таких компаний, выстраивания новых логистических цепочек и поиска новых партнеров, сохранения рабочих мест и исполнения обязательств перед трудовыми коллективами. Несмотря на сложную ситуацию, эти предприятия продолжают работу, а части из них, например Заводу АИТ, удалось увеличить объем заказов и выручки, провести модернизацию производства, создающую перспективы для дальнейшего роста»,— отметили в ведомстве.

По данным Саратовстата, по сравнению с девятью месяцами прошлого года (более поздние данные не опубликованы) в области произошло падение индекса промышленного производства на 1,7%. При этом с начала года ИПП вырос на 0,7%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 0,7%, обрабатывающие производства — на 2,7%, деятельности по водоснабжению, водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 29,2%.

Председатель комитета по промышленности и инвестиционной политике облдумы Александр Анидалов отмечает, что действительно сложная ситуация в компании «Трансаммиак», которая из-за санкций лишилась транзита, около 200 человек рискуют потерять работу. Также, по его словам, серьезное положение на ДСК «ГРАС-Саратов» и на резервуарном заводе. «О сложностях на остальных предприятиях было известно и раньше. Министерство промышленности и энергетики думает, как решить проблемы компаний. Я, со своей стороны, запросил возможность провести совещание с заинтересованными сторонами. Надеемся, что ситуация разрулится»,— считает он. При этом, по мнению депутата, ситуация в промышленности в регионе «плохая, но можно было ожидать хуже». «Последствия санкционного давления, по оценкам специалистов, мы увидим в полной мере к середине 2023 года. Так что, думаю, сейчас далеко не пик спада»,— считает парла­ментарий.

Сергей Петунин