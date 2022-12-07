В Крыму выплаты за участие в СВО получат добровольцы из других регионов

Глава Крыма отметил, что региональные выплаты мобилизованным необходимо распространить на жителей и других субъектов РФ, которые отправляются на спецоперацию через республику. Об этом Сергей Аксенов сообщил в Telegram.

«Добровольцы из других субъектов Российской Федерации, которые проезжали через Крым устраиваться, должны тоже рассчитывать на нашу республиканскую выплату. И те, которые уходили в другие регионы»,— отметил Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что ко всем участникам СВО из Крыма, в том числе к добровольцам, должно быть повышенное внимание. Также он поручил за каждой семьей погибших закрепить ответственного и предоставить им телефон главы администрации.

По словам Сергея Аксенова, в ближайшее время участникам СВО направят еще 4 тыс. пар зимней обуви, бронежилеты и каски. Он подчеркнул, что «практически все будут средствами защиты укомплектованы в полном объеме».

Сразу после начала частичной мобилизации Сергей Аксенов сообщил, что всем призванным жителям республики будет выплачено единоразово по 200 тыс. руб. Позже стало известно, что такую же сумму получат добровольцы.

Татьяна Ручкина

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