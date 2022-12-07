Главе СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову присвоено высшее специальное звание

Главе следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову присвоено высшее специальное звание — генерал-лейтенант юстиции. Звание было присвоено указом Президента РФ от 7 декабря 2022 года №890, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Андрей Маслов родился в 1979 году. В 2003 году он окончил юридический факультет КубГУ. В 2001 году он начал работать в должности судебного пристава-исполнителя подразделения ССП Прикубанского округа Краснодара. В 2003 году его назначили на должность помощника прокурора, а после — следователя прокуратуры Новопокровского района. Тогда он расследовал дела о гибели 63 человек на пожаре в Камышеватском доме-интернате для престарелых и о преступлениях банды Цапков.

Возглавлять следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрей Маслов начал с июля 2021 года.

Татьяна Ручкина

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