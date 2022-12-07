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Власти меняют параметры концессии по модернизации очистных сооружений Липецка

Мэрия Липецка отменила конкурс на право заключения концессионного соглашения по модернизации очистных сооружений «в связи с изменившимися обстоятельствами, при которых стороны исходили при согласовании проекта концессионного соглашения». Это следует из документации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С предложением о развитии объектов МУПа «Липецкая станция аэрации» вышла местная структура федерального коммунального оператора «Росводоканал» «РВК-Липецк». Компания заявила о готовности модернизировать очистные сооружения за 1,8 млрд руб. в 2023–2025 годах и управлять ими до 2071 года.

Однако за эти средства РВК сможет сделать лишь часть работ — строительство комплекса переработки осадка сточных вод и трубопровода для их выпуска, создание системы аэрации и перемешивания аэротенков, а также системы газоочистки выбросов.


Объем инвестиций на все мероприятия составляет 5 млрд руб., рассказывала мэр Евгения Уваркина. По ее словам, еще требуется организовать термосушку и термоутилизацию осадка. Эти мероприятия власти планировали провести за счет федерального бюджета или в рамках другой концессии.

В мэрии «Ъ-Черноземье» пояснили, что городские и региональные власти проработали механизм заключения концессионного соглашения «на выполнение полного объема работ»: «Ранее планировалось, что из-за ограниченного финансирования в первую очередь будут реализован лишь ряд мероприятий». Средства на это власти рассчитывают получить в 2023 году. «В связи с этим сейчас идет доработка документа концессионного соглашения на очистные сооружения, новая версия которого в ближайшее время в установленном порядке будет направлена на обсуждение и согласование», — рассказали в мэрии.

Новый проект позволит в ближайшие 5 лет «существенно» улучшить в Липецке экологическую обстановку: «Решится проблема неприятных запахов, исходящих от сточных вод».

«РВК-Липецк» также берет в концессию всю систему водоснабжения и водоотведения города. Однако для этого компании не нужно проходить через конкурс, так как это имущество она взяла в аренду у АО «Липецкая городская энергетическая компания» (через публичные мероприятия проходит только муниципальное имущество». Достаточно было одобрения депутатов. Общий объем инвестиций в оба проекта составляет 44,4 млрд руб. в ценах соответствующих лет, или 17,8 млрд в ценах 2022 года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецк разделил концессии».

Александр Прытков

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