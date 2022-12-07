Жителя Усть-Лабинского района будут судить за вырубку леса на 225 тысяч рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Усть-Лабинского района, вырубившего лесные насаждения более чем на 225 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Незаконная вырубка деревьев зафиксирована в лесном массиве Воронежского сельского поселения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). На период предварительного следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Туапсинском районе вырубили деревья объемом более 2,5 тыс. куб. метров, причинив ущерб на сумму 658 млн руб.

Альбина Баразгова

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