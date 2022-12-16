Новые книги о тайной советской истории

Марк Стейнберг «Пролетарское воображение»

Издательство Библиороссика

Перевод Ирина Климовицкая

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Герои вышедшей по-английски в 2002 году книги американского специалиста по революционной эпохе Марка Стейнберга — пролетарские писатели: по большей части забытые литераторы из рабочих, бывшие важной частью культурной и социальной жизни 1910–1920-х. Классиком из них стал только Андрей Платонов, с натяжкой — Алексей Гастев (впрочем, мода на него еще не пришла, когда Стейнберг писал свою книгу), нескольких помнят филологи, большую часть — никто. Как показывает Стейнберг, причина того, что большая часть участников Пролеткульта, «Кузницы» и прочих объединений пролетарских писателей, оказались к концу 1920-х вытеснены на обочину литературного процесса и постепенно забыты, была не только и не столько в художественной слабости их творчества. Они не были своими ни для попутчиков, ни для авангардистов, изощренных в литературной борьбе. И одновременно с тем, несмотря на свое безупречное классовое происхождение, рабочие-литераторы абсолютно не соответствовали ожиданиям, которые возлагали большевистские лидеры на искусство. Сквозь утопизм у них просвечивал мрачный романтизм, страдание завораживало их больше, чем обещания новой жизни, а вместо коммунистической культуры они строили новые мифы, но были в этом слишком анархичны и конкурировали с официальной идеологией.

Олег Хлевнюк «Корпорация самозванцев»

Издательство НЛО

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Мы привыкли воспринимать теневую экономику как феномен 1960–1970-х с их цеховиками и фарцовщиками. На самом деле она существовала на протяжении всего советского периода, и настоящим ее расцветом были послевоенные годы. Специалист по сталинской эпохе Олег Хлевнюк разбирает устройство экономических авантюр конца 1940-х на примере деятельности Николая Павленко. Этот бывший председатель кооперативной артели создал подпольную корпорацию, функционировавшую под маской так называемого управления военного строительства. У участников организации были фальшивые военные удостоверения, сам Павленко представлялся полковником и, используя ресурсы, которые давала принадлежность к армии, развел активную деятельность по постройке дорог на территории всего СССР, заодно выстроив сложную коррупционную сеть. Фиктивный характер УВС обнаружили только в самом конце сталинской эпохи. Расстрелянный в 1955 году Павленко не то чтобы полностью забылся, но тексты о нем до сих пор носили несколько бульварный характер. Хлевнюк расследует его жизнь и махинации со всей возможной обстоятельностью и использует их, чтобы разобраться в закоулках истории позднего сталинизма.

Сергей Плохий «Забытые бастарды Восточного фронта»

Издательство Corpus

Перевод Владимир Измайлов, Александра Лавренева

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Сергей Плохий — известный украинско-американский историк, автор, среди прочего, вышедшей в прошлом году книги о чернобыльской трагедии. Как и работа Хлевнюка, его новая книга посвящена полувытесненному сюжету сталинской эпохи, но на этот раз — военному. Речь о деятельности трех баз ВВС США, построенных в 1944 году в Полтавской области. На этих базах американские и советские летчики жили вместе и вместе готовили операции по бомбардировке Германии и Италии. Эту историю Плохий описывает как своего рода потерянный шанс кооперации двух держав — росток неслучившейся альтернативы Холодной войне. При помощи отчетов американских военных и впервые оказавшихся доступными материалов украинского КГБ он подробнейшим образом реконструирует переговоры политиков, истории дружбы и вражды рядовых обитателей базы, интриги — аппаратные и даже любовные, происки спецслужб и обстоятельства собственно военных операций. Несмотря на то что это большая архивная работа, «Забытые бастарды», как и все книги Плохия, написаны подчеркнуто беллетристично.

Рустам Александер «Закрытые»

Издательство Individuum

Перевод Ольга Быкова, Олег Егоров

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О гомосексуальности 1920–1930-х написано сравнительно много. Книга Рустама Александера — первая попытка рассказать о жизни гомосексуалов на протяжении всей советской эпохи. Устроена она как серия историй-эпизодов. Часть касается государственной политики, часть — медицины, часть — карательных акций, часть — частной жизни, но большинство — всего этого разом. Карагандинский психиатр экспериментирует с лечением женской гомосексуальности в лагерях. Шотландский журналист пишет Сталину письмо, пытаясь добиться отмены пресловутого закона о мужеложстве. Молодой актер приезжает в столицу в 1930-х и исследует остатки гомосексуальной субкультуры. Сторож бани соблазняет солдат в деревушке Ленобласти, пока один из них не вешает его на ремне. Харьковский лейтенант КГБ бежит из города после выволочки, заводит сразу несколько любовников, а затем решает выдумать и самому разоблачить гомосексуальную банду, чтобы вернуться на службу. Другой известный психиатр, Ян Голанд, лечит гомосексуальность при помощи гипноза и показа порнографии. И так далее. «Закрытые» написаны крайне вольным стилем. Александер фантазирует о мыслях своих персонажей, достраивает в воображении недостающие в документах сцены. Иногда это больше похоже на историческую прозу, чем на собственно исследование. Тем не менее сами истории — реальны и часто удивительны, а сама книга — действительно новаторская.

Алексей Конаков «Евгений Харитонов»

Новое издательство

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Евгений Харитонов — один из самых радикальных авторов советской подпольной литературы, актер, режиссер, педагог и теоретик пантомимы и свободного танца. Его влияние было впечатляющим в самых разных областях: в поэзии и прозе, авангардном театре, массовом кинематографе (он ставил танцевальные номера Кончаловскому), рок-музыке и даже медицине (отталкиваясь от своих сценических техник, он изобрел собственный метод лечения заикания). Харитонов был фигурой одновременно узловой и внеположной как официальному, так и нонконформистскому истеблишменту. В своих текстах он соединял, казалось бы, несовместимые элементы провокативной маргинальности: откровенный гомоэротизм и националистический консерватизм. Блестящая книга исследователя советской культуры Алексея Конакова (автора, среди прочего, недавно вышедшей работы «Убывающий мир» — истории «советского невероятного» от НЛО до экстрасенсов) сочетает подробно и чрезвычайно увлекательно реконструированную биографию Харитонова с внимательным анализом его произведений. Но масштаб книги шире, чем судьба и творчество одного, пусть гениального автора. Вроде бы странная, не похожая ни на кого фигура оказывается способом по-новому рассказать обо всей советской истории с 1950-х по начало 1980-х.

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