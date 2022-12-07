Осужденную за баннер на здании ФСБ челябинскую анархистку освободили из СИЗО

Центральный районный суд Челябинска постановил освободить из-под ареста челябинскую анархистку Анастасию Сафонову, которую вместе с другим активистом, ее супругом Дмитрием Цыбуковским, осудили за хулиганство по мотиву политической ненависти. Как сообщил в Telegram-канале правозащитник Павел Чиков, с ходатайством об освобождении в суд обратился начальник следственного изолятора, в котором Анастасия Сафонова ожидает апелляцию на приговор. Основание для освобождения — фактическое отбытие наказания.

Как следует из опубликованного юристом постановления, Анастасию Сафонову должны освободить до 24 часов 9 декабря.

Как установили следствие и суд, в феврале 2018 года Дмитрий Цыбуковский и Анастасия Сафонова закрепили на заборе здания УФСБ Челябинской области баннер с надписью: «ФСБ — главный террорист», после чего подожгли файер и бросили на территорию ведомства. Все происходящее они сняли на видео и выложили в сообществе движения «Народная самооборона» (признано судом террористической организацией и запрещено в России) во «ВКонтакте». Обвинение посчитало, что так активисты нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической позиции, а файер применили как оружие. Кроме того, следствие полагало, что в 2018 году обвиняемые испортили трансформаторную будку, сделав рисунок и надпись против пенсионной реформы: «Наша бедность — их прибыль».

Дело активистов о хулиганстве несколько раз прекращали и возобновляли, затем объединили с делом о вандализме. Фигурантов в 2020 году заключили под стражу, но спустя несколько месяцев перевели под домашний арест, а еще позже, в ноябре того же года, отпустили на свободу с запретом определенных действий.

Суд первой инстанции признал супругов виновными и приговорил Дмитрия Цыбуковского к двум с половиной, а Анастасию Сафонову — к двум годам колонии общего режима. Однако апелляция в ноябре 2021 года отменила этот приговор и направила материалы на новое рассмотрение, установив «существенные нарушения уголовно-процессуального закона».

В сентябре этого года Центральный районный суд завершил повторное рассмотрение уголовного дела о хулиганстве и вандализме. Анархистов признали виновными, Дмитрия Цыбуковского приговорили к двум годам колонии, а Анастасию Сафонову — к году и девяти месяцам. Накануне оглашения приговора фигурантов задержали сотрудники ФСБ, сообщал адвокат Андрей Лепехин. От наказания за вандализм их освободили по истечении срока давности. У Дмитрия Цыбуковского срок отбытия наказания истекает в феврале.

Артур Якушко, Челябинск