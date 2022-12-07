Топ-менеджер «Ростеха» проинспектировал УВЗ

Площадку Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле посетил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. «На предприятии он осмотрел танковый конвейер, где собирают современные и надежные боевые машины — Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другие, пообщался с рабочими Уралвагонзавода. В ходе осмотра гендиректор концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов доложил ему о ходе выполнения гособоронзаказа и состоянии дел на предприятиях концерна»,— рассказал директор по особым поручениям УВЗ Игорь Мешков. Господин Артяков после визита отметил, что «многие позиции по гособоронзаказу выполнены досрочно».

Напомним, 24 октября УВЗ с инспекцией посетил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся… Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!»,— написал он позже в telegram-канале.

Концерн «Уралвагонзавод» объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Входит в госкорпорацию «Ростех». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Разрабатывает и выпускает танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование.

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Алексей Буров