В Петербурге задержали поставщиков контрафактного алкоголя в бары Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в торговле немаркированным алкоголем, сообщили в пресс-службе МВД. Злоумышленники продавали алкоголь в бары, рестораны и барбершопы.

В ходе обысков в квартирах и гаражах троих подозреваемых обнаружили более 500 литров немаркированного алкоголя элитных брендов на сумму свыше 1 млн руб. Криминальный бизнес был организован еще прошлой осенью. Уголовное дело возбуждено по статьям о производстве и сбыте немаркированной продукции, задержанных отпустили под подписку о невыезде.

В ноябре «Ъ-СПб» рассказывал, что петербургское управление МВД провело серию обысков в барах на улице Рубинштейна и в квартирах их сотрудников. Более 40 человек подозревают в участии в мошеннической схеме с «разводом» выпивших клиентов на крупные суммы. Общий ущерб на 11 потерпевших составил 10,5 млн рублей. Бдительность нетрезвых мужчин усыпляли подготовленные девушки, а сотрудники баров подогревали клиентов некачественным спиртным по цене элитного.

Подробнее – в материале «Десять миллионов за красивые глаза и контрафактный алкоголь».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте