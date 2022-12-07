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Состоялась московская премьера спектакля «Тартюф» самарского драмтеатра

На основной сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) состоялась московская премьера спектакль «Тартюф» Самарского академического театра драмы им. М. Горького. Спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера в постановке Александра Кузина закрыл конкурсную программу VI фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», сообщает пресс-служба театра.

«Тартюф» в постановке Александра Кузина – образец традиционного театра, сохранившего в исторических костюмах и декорациях живую страсть и нерв жизни. Вместо наращивания новых концептуальных решений и кажущихся необычными интерпретаций, он разворачивается лицом к автору, счищает копоть времени с его остроумия и блеска так, что получается один из самых веселых «Тартюфов» в истории русского театра.

Директор самарского драмтеатра Сергей Филиппов отметил, что его коллективу «интересно получить оценку не только столичных театральных деятелей и критиков, но и зрителей Москвы».

VI фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его итоги подведут 13 декабря.

Андрей Сазонов

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