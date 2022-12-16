Искусство под ёлкой

«Новая оптимистическая»

Спектакль-трагикомедия Константина Богомолова в МХТ имени Чехова поставлен по его собственному сочинению, правда, с множественными аллюзиями к «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Как говорит режиссер, «Новая оптимистическая» — это «театр о театре, и не только о нем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Новая оптимистическая» в постановке Константина Богомолова

Фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова Сцена из спектакля «Новая оптимистическая» в постановке Константина Богомолова

Фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

Действие разворачивается в театральной труппе. После смерти худрука руководить творческим коллективом, который преимущественно состоит из мужчин, назначена сотрудница ФСБ, некогда окончившая ГИТИС. Как это часто бывает у Богомолова, действие спектакля выходит за рамки привычных границ: актеры читают текст прямо из зрительного зала, Богомолова играет не Богомолов, а сам режиссер то и дело вклинивается в происходящее и вставляет реплики в диалоги героев, командуя не только актерами, но и зрителями. Все это дополняется удивительным музыкальным миксом: здесь и «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч», и «Плот» Юрия Лозы, и «Районы-кварталы» группы «Звери», и даже отрывок из «Лебединого озера».

«Записки юного врача»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из моноспектакля «Записки юного врача» в постановке Григория Козлова

Фото: Дарья Пичугина Сцена из моноспектакля «Записки юного врача» в постановке Григория Козлова

Фото: Дарья Пичугина

Рискованный жанр моноспектакля — один из любимых у создателя петербургского театра «Мастерская» Григория Козлова. Рискованный потому, что если единственный актер на сцене не вызовет никаких чувств у зрителей в зале, постановка обречена.

«Записки юного врача» по одноименному циклу ранних рассказов Михаила Булгакова Григорию Козлову однозначно удались. Настолько, что спектакль стал трехкратным номинантом на премию «Золотая маска», а исполнитель главной роли Максим Блинов получил приз независимой театральной премии «Прорыв». И, нужно отметить, вполне заслуженно — обаятельный актер с полной отдачей рассказывает историю жизни вчерашнего студента, назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу.

«Губернатор»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Губернатор» в постановке Андрея Могучего

Фото: Стас Левшин Сцена из спектакля «Губернатор» в постановке Андрея Могучего

Фото: Стас Левшин

Спектакль Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова соединяет в себе хронику событий предреволюционного «Кровавого воскресенья» 1905 года в Петербурге и рассказ Леонида Андреева «Губернатор», который стал откликом писателя на убийство московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. В центре действия — чиновник, отдавший приказ о расстреле безоружной толпы протестующих. Губернатор оказывается в ловушке собственной должности, ведя мучительный диалог с самим собой и ожидая скорого наступления смерти, словно неотвратимой расплаты. Оформлен спектакль соответствующе: монохромные декорации и костюмы с редкими кроваво-красными всполохами, гнетущая музыка и абсолютно гипнотическая работа художника по свету.

«Елки нашего детства»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина «Ёлка нашей детской», Николай Жуков, 1951 год

Фото: Из коллекции Елецкого городского краеведческого музея Картина «Ёлка нашей детской», Николай Жуков, 1951 год

Фото: Из коллекции Елецкого городского краеведческого музея

Каждый год в преддверии праздников московский музей-заповедник «Коломенское» представляет очередной ностальгический проект. В этом году выставка «Елки нашего детства» повествует о главном символе новогоднего торжества. Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича объединяет более 800 предметов из музейных и частных собраний. Здесь рассказано и о елках в дореволюционной России, большевистской борьбе с ними и капитуляции, и об истории новогодних праздников во время Великой Отечественной войны, и даже об авторских елках начала 2000-х. На выставке можно увидеть не только всевозможные игрушки, но и множество других раритетов. Например, старинные новогодние открытки, почтовые карточки или праздничные украшения, принадлежавшие семье Владимира Ленина. Забавный штрих для экспозиции в царском дворце.

«Мельников»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Архитектор Константин Мельников в саду у своего дома, 1960-е годы Фото: предоставлено Музеем архитектуры имени А.В.Щусева Проект здания Народного комиссариата тяжелой промышленности, Константин Мельников, 1934 год Фото: предоставлено Музеем архитектуры имени А.В.Щусева Следующая фотография 1 / 2 Архитектор Константин Мельников в саду у своего дома, 1960-е годы Фото: предоставлено Музеем архитектуры имени А.В.Щусева Проект здания Народного комиссариата тяжелой промышленности, Константин Мельников, 1934 год Фото: предоставлено Музеем архитектуры имени А.В.Щусева

Московский Музей архитектуры имени Щусева показывает выставку к 130-летию Константина Мельникова. Она должна была состояться еще в 2020 году, но пандемия внесла в планы свои коррективы. Зато два дополнительных года на подготовку позволили команде кураторов сделать проект настоящим событием. «Мельников» — первый за много десятилетий и наиболее полный показ работ одного из самых известных русских архитекторов XX века. На выставке в МуАре представлены архитектурная и художественная (ученические работы, портреты) графика, живопись, личные вещи архитектора, фотоматериалы из архива Дома Мельникова. Особый раздел — изготовленные специально к выставке макеты нереализованных проектов мастера, изумляющие изобретательностью, граничащей с безумием.

«Русский авангард. Искусство для нового мира»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект памятника III Интернационала, Владимир Татлин, 1920 год Фото: Государственный Эрмитаж, 2022 Расписная тарелка «Силуэт фабричных труб», Нина Зандер, 1919 год Фото: Государственный Эрмитаж, 2022 Следующая фотография 1 / 2 Проект памятника III Интернационала, Владимир Татлин, 1920 год Фото: Государственный Эрмитаж, 2022 Расписная тарелка «Силуэт фабричных труб», Нина Зандер, 1919 год Фото: Государственный Эрмитаж, 2022

В Манеже Малого Эрмитажа стартовала выставка, которая показывает, как авангардисты поменяли взгляд общества на искусство бытовой вещи, например, на фарфор. Живопись и графика, эскизы росписи и сам фарфор, созданный на Государственном фарфоровом заводе, печатные издания, текстиль и многое другое — всего в экспозицию вошло около 500 экспонатов. Основная часть выставки посвящена развитию дизайна на национализированном после революции Императорском фарфоровом заводе, который стал одним из главных центров нового искусства. Шедевры звезд авангарда здесь показаны в диалоге с их проектами на «белом золоте царей». Например, «Черный квадрат» Казимира Малевича — с его знаменитыми чайником и получашкой, а «Пейзаж» и «Эскиз к композиции V» Василия Кандинского — с эскизом декора чайной пары и самой малотиражной чашкой. Экспозиция также включает редкие издания из Научной библиотеки Эрмитажа, авангардные ткани и реконструкции костюмов Варвары Степановой, в том числе и того, что она создала для своего мужа Александра Родченко.

«Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева»

В Шереметевском дворце — не выставка, а почти театральное представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства Следующая фотография 1 / 2 Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

В рамках XIII Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» в петербургский Музей театрального и музыкального искусства из двух десятков музеев и частных собраний привезли более сотни экспонатов — картин, рисунков, эскизов, театральных костюмов и музыкальных инструментов. Среди работ, например, гуаши Константина Сомова, Александра Бенуа и Бориса Григорьева, а также эскизы Николая Сапунова для спектакля «Шарф Коломбины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства Следующая фотография 1 / 2 Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева» Фото: Елена Смирнова / Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Джакомо Казанова и Сергей Дягилев выступают здесь как символы своих эпох и представители своих культур. Экспозиция выстроена как драма в четырех актах. В первом заявлены главные мотивы: карнавал «веницейской жизни», театральность и чувственность. Второй посвящен сценическим исканиям Всеволода Мейерхольда и его соратников. Третий сосредоточен вокруг жизни богемы Серебряного века, творившей по образцу комедии дель арте. Четвертый акт — трагический финал той яркой поры.

Концерты в «Зарядье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пианист Денис Мацуев во время концерта Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Дирижер Теодор Курентзис во время концерта Фото: Александра Муравьева Следующая фотография 1 / 2 Пианист Денис Мацуев во время концерта Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Дирижер Теодор Курентзис во время концерта Фото: Александра Муравьева

Концертный зал «Зарядье» в декабре решил собрать под своей крышей главных российских звезд классической музыки. Так, 16 декабря Денис Мацуев выступит в сопровождении Госоркестра России имени Светланова под управлением Дмитрия Юровского. Вместе они исполнят произведения Вагнера, Бетховена, Бернстайна и Гершвина. 25 декабря зрителей ждет «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в исполнении Симфонического оркестра и солистов Мариинского театра — дирижировать будет Валерий Гергиев. А 28 декабря за дирижерский пульт перед оркестром musicAeterna встанет Теодор Курентзис, чтобы исполнить оперные увертюры Рихарда Вагнера.

Баста

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэп-певец Баста во время концерта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рэп-певец Баста во время концерта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Василий Вакуленко известен под разными именами, но 18 декабря на сцену концертного зала «Барвиха Luxury Village» он выйдет под самым популярным из них — Баста. Мастеру симбиоза разных жанров — хип-хопа с роком или поп-музыки с альтернативой — удаются даже каверы песен Высоцкого и Галича. Их вместе с артистом зрители поют на концертах так же уверенно, как и его главные хиты вроде «Сансары» или «Медлячка». Вакуленко отлично держит внимание публики, умея общаться с фанатами разных возрастов. При этом каждый его концерт — это хорошо продуманное и эффектно выстроенное шоу.

Концерты в филармонии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хибла Герзмава во время выступления Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Дирижер Владимир Спиваков во время концерта Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Хибла Герзмава во время выступления Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Дирижер Владимир Спиваков во время концерта Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

Предновогодняя афиша Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, как всегда, богата громкими именами. Например, 17 декабря в рамках XXII Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств» на сцену после многолетнего перерыва выйдут Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. Завершится фестиваль 25 декабря гала-концертом сопрано Хиблы Герзмавы, основой программы станут шедевры итальянской оперы, созданные Джузеппе Верди, Франческо Чилеа и Джакомо Пуччини.

Nautilus Pompilius

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Вячеслав Бутусов во время концерта

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Певец Вячеслав Бутусов во время концерта

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Благодаря Алексею Балабанову и его «Брату» группа Nautilus Pompilius и ее фронтмен Вячеслав Бутусов стали одним из главных символов постсоветского питерского рока. И это несмотря на то что сам музыкант родился в далеком от Северной столицы Красноярске. 22 декабря Бутусов и его проект «Орден Славы» на концерте в петербургском клубе А2 Green Concert отметят внушительную дату — 40-летие Nautilus Pompilius.

«Треугольник печали»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Треугольник печали», режиссер Рубен Эстлунд, 2022 год

Фото: A-One Films Кадр из фильма «Треугольник печали», режиссер Рубен Эстлунд, 2022 год

Фото: A-One Films

По замыслу шведского режиссера Рубена Эстлунда, снявшего фильм «Треугольник печали», в круизе на роскошной яхте собирается компания анекдотично нелепых богатеев, в ряды которых случайно затесались две модели — Алекс и Яйя. В вояж они отправляются с «королем дерьма» — русским олигархом, который захватил с собой и жену, и любовницу, парой англичан — торговцев оружием, запойным капитаном-марксистом в исполнении Вуди Харрельсона и прочими карикатурными персонажами с толстыми кошельками. Переломный момент фильма наступает, когда во время помпезного ужина с капитаном корабль попадает в сильнейший шторм и сборище бездельников оказывается на необитаемом острове, где привычная для них социальная иерархия стремительно рушится.

«Чук и Гек. Большое приключение»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение», режиссер Александр Котт, 2022 год

Фото: Вольга Кадр из фильма «Чук и Гек. Большое приключение», режиссер Александр Котт, 2022 год

Фото: Вольга

Знакомые всем с детства персонажи Аркадия Гайдара снова обретают свои киновоплощения в фильме режиссера Александра Котта. Два брата Чук и Гек остаются с любящей мамой (Юлией Снигирь) в Москве, пока богатырского вида папа (Владимир Вдовиченков) исследует просторы сурового Севера. На праздники дети с мамой планируют отправиться к отцу в сказочные снежные дали. Все, читавшие Гайдара, помнят эту историю. Всем, кто пока не читал, поможет фильм про семью, которая отправляется в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Приключения проходят на фоне чарующих пейзажей, причем вполне реальных — съемки фильма проходили в заповедных зонах, горах, тайге, на реках и озерах Пермского края.

«Приключения Тедди»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Приключения Тедди», режиссер Андреа Экербом, 2022 год

Фото: Capella Film Кадр из фильма «Приключения Тедди», режиссер Андреа Экербом, 2022 год

Фото: Capella Film

В своей новой работе режиссер Андреа Экербом использовала сюжет популярной песни Альфа Пройсена «Мудрый мишка Тедди». Фильм рассказывает о том, как в маленьком норвежском городке на рождественской ярмарке девочка по имени Марианна замечает ожившего плюшевого медвежонка. И это именно то, о чем она мечтала всю свою жизнь. Попытка выиграть столь необходимую ей игрушку стоит всего одну крону. Но в тот момент, когда Марианна приходит с заветной монеткой испытать удачу, оказывается, что медвежонок достался другому удачливому игроку. Теперь всем им нужно постараться: Марианне не угодить в неприятности, пока она ищет плюшевого друга, а Тедди и его новому товарищу, ежику Болла,— разыскать ту самую девочку в красном пальто, которая заметила его на ярмарке.

«Пелевин»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин», 2022 год Фото: KION Кадр из документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин», 2022 год Фото: KION Следующая фотография 1 / 2 Кадр из документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин», 2022 год Фото: KION Кадр из документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин», 2022 год Фото: KION

Родион Чепель решил сделать подарок на 60-летие Виктору Пелевину и снял о нем фильм. Оценит ли его старания юбиляр, мы вряд ли узнаем, поскольку уже добрых два десятка лет писатель на публике не появляется. Режиссер же постарался собрать все свидетельства и всех свидетелей, которым есть что рассказать о самой загадочной личности российской литературы. Кажется, что Чепель подошел к созданию фильма с тем же задором, с которым Пелевин пишет книги. И сделал все, чтобы картину без участия главного героя смотреть было как минимум нескучно.

Татьяна Тафинцева