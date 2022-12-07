Две петербургские компании потребовали 350 млн рублей с заказчика завода для Hyundai

Две петербургские компании, строившие в городе завод двигателей для Hyundai, потребовали с заказчика проекта, ООО «Хендэ инжиниринг рус», около 350 млн руб. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Этот завод стал первым в Европе, построенный компанией Hyundai Wia, и одним из крупнейших промышленных проектов в Северо–Западном регионе, с объемом инвестиций 15,8 млрд рублей. Выпуск двигателей начался в октябре 2021-го, но с весны предприятие находится в простое из-за недостатка комплектующих и перебоев в логистике.

Иски в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступили от одного из старейших стройпредприятий города АО «Строительно–монтажное управление №2 треста 16» (СМУ) и ООО «Стройтехимпорт» (СТИ), занимающегося земляными работами. СМУ требует 185,5 млн рублей, а СТИ — 156,6 млн. Как рассказали журналистам в СМУ, контракт на выполнение фундаментных работ был заключен с «Хендэ инжиниринг рус» в марте 2020 года, однако за время строительства было проведено 13 ревизий проекта, изменивших объемы и виды работ.

Арбитраж в октябре удовлетворил ходатайство СТИ, а в ноябре — СМУ. Истцы в обоих случаях просили об аресте денежных средств ответчика в размере цены иска.

В начале ноября «Ъ-СПб» писал, что российская «дочка» Hyundai получила разрешение на реконструкцию завода General Motors в Петербурге. Компания планирует возвести там собственный производственный комплекс.

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