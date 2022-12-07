На освещение спортивных, культурных и социально значимых событий направят до 26 млн рублей

ГУП ТРК «Башкортостан» на аукционе 15 декабря выберет подрядчика организационно-технического обеспечения телевизионных съемок и прямых телевизионных трансляций для информационного освещения спортивных и культурных мероприятий и социально значимых событий в Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 26,8 млн руб.

Срок исполнения контракта — с 1 января по 31 декабря 2023 года. Во время спортивных мероприятий подрядчик должен использовать передвижные телевизионные станции (ПТС) на 8 и 16 камер формата HD, культурных и социально значимых событий — ПТС с 12 камерами.

В ноябре 2021 года ГТРК заключило контракт на освещение спортивных, культурных и социально значимых событий с ООО «Национальный спортивный телеканал».

Майя Иванова

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