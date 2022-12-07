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Глава Удмуртии: республика вправе ожидать дополнительную поддержку от федерального бюджета

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что республика может рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета. Во время прямой линии он отметил, что по данным на 1 ноября республика отправила в федеральный бюджет 306 млрд руб. налоговых поступлений, тогда как за весь прошлый год было 222 млрд. По итогам года ожидается порядка 333 млрд руб., из них свыше 70 млрд — НДС. Поступления по этому налогу увеличились в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

«Мы вправе ожидать дополнительную поддержку от федерального бюджета, потому что НДС — это тоже про развитие экономики. Но при этом нам грех жаловаться, потому что в 2022 году на дотации и субсидии республика получила 34,8 млрд руб. Для сравнения в 2016 году объем безвозмездных поступлений был 11,3 млрд руб.»,— сказал господин Бречалов.

Увеличился объем софинансирования за счет реализации нацпроектов, но этого регину все равно не хватает. В этом году в Удмуртии наблюдается провал по поступлениям налога на прибыль, но рост по НДС. Учитывая значимость региона для обеспечения обороноспособности страны и рост НДС, правительство республики подготовили необходимые письма.

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