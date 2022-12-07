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Строительство нового корпуса ЦГБ №1 им. Семашко в Ростове начнется в 2023 году

Новый корпус центральной городской больницы им. Семашко подрядчик начнет возводить в 2023 году, сообщил ростовский градоначальник Алексей Логвиненко во время совещания при главе администрации.

«В этом году мы должны выйти с экспертизы, а в следующем году приступить к строительству нового хирургического комплекса», — сказал Алексей Логвиненко.

Строительство нового корпуса планировали начать еще в 2021 году, но администрация столкнулась с проблемами при реализации проекта из-за близости объектов культурного наследия и переоформления земли.

Анастасия Назарова

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