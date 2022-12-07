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Нижегородца осудят за хранение немаркированного алкоголя на 7,2 млн рублей

Жителя Нижнего Новгорода осудят за оборот немаркированного алкоголя общей стоимостью более 7,2 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, нижегородец купил и хранил более 30 тыс. бутылок немаркированного алкоголя для последующей продажи. Он действовал по предварительному сговору в составе группы лиц, выяснила прокуратура.

Уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка немаркированной алкогольной продукции, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) направлено на рассмотрение в Канавинский районный суд.

Елена Ковалева

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