Изменить порядок принудительного лечения шизофрении призвал глава Удмуртии после трагедии в ижевской школе

Для предотвращения повторения трагедии, которая произошла в школе №88 в столице Удмуртии в сентябре, необходимо сформировать у общества непринятие безразличного отношения и изменить порядок и критерии отнесения людей, страдающих шизофренией, к принудительному решению. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в рамках прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С вопросом о том, какие меры были приняты после трагедии в школе, к главе Удмуртии обратилась руководитель медиахолдинга Centre digital & media Анастасия Власова. «В сентябре мы пережили страшную трагедию — стрельбу в школе №88. Погибло 18 человек, 11 из них — дети. Прошло два с половиной месяца. Я как мама двух школьников и общественник не вижу существенных изменений в школах и детских садах по части безопасности учебных заведений. Да, были проведены встречи с родителями, мы провели круглый стол, написали огромный список того, что нужно сделать. На это все — дальше тишина»,— рассказала Анастасия Власова.

Глава Удмуртии отметил, что перечень предложенных мер был разнообразный. В частности, он включал бронированные стекла и будки, усиленную охрану Росгвардией или МВД. «Для этого нам нужно порядка 4,5 тыс. охранников, но это отдельная новая Росгвардия, это физически в моменте оказалось нереально»,— рассказал Александр Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что безопасность взрослых и детей — это не только школы и детские сады, а также ДШИ, спортобъекты и открытые площадки. «Мы проанализировали все меры и выделили 1,9 млрд руб. Средства предусмотрены не только на охрану, но и на систему видеонаблюдения, домофоны, калитки на входе и металлические двери. Там много пунктов, все разумные предложения мы приложили в программу»,— подчеркнул господин Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что проблему необходимо решать в корне. «Если мы проведем анализ всех этих трагедий, подавляющее большинство совершили больные люди. Вдумайтесь в цифру: у нас в республике более 4 тыс. человек с заболеванием шизофрения. Большинство посещают врачей, они абсолютно адаптированы, но есть и такие, как убийца в 88-й школе. В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному решению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов.

Кроме того, по словам господина Бречалова, у общества должно сформироваться непринятие безразличного отношения. «Приезжаю в среду на объект, дети, родители в холле. Молодой охранник сидит спиной и играет на телефоне. Должно быть неприятие такого отношения»,— заявил глава региона.

Так, по словам Александр Бречалова, в течение 2-3 недель после рейдов были разорваны контракты школ с 30 охранными организациями из-за массовых нарушений. «Не таких критичных, чтобы они не выполняли свои функции, но тем не менее Росгвардия сделала рейд и расторгла. Изменит это ситуацию или нет – я сомневаюсь, но дисциплины должно быть больше»,— заявил Александр Бречалов.

Анастасия Власова выступила с просьбой опубликовать перечень принятых мер, а также уточнить сроки их реализации, чтобы избежать «информационного вакуума в обществе». Глава Удмуртии решение поддержал.