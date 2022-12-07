Во время охоты в Татарстане случайно застрелили охотника — СКР

В Нурлатском районе в ходе охоты был случайно застрелен охотник. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Трагедия произошла накануне возле деревни Караульная Гора. Подозреваемый отправился на охоту на лося вместе с егерем в группе из шести человек. Следствие считает, что мужчина, будучи в машине, не произведя контрольный спуск, стал укладывать ружье в чехол, и в этот момент случайно задел за крючок., после чего произошел выстрел.

40-летний охотник получил ранение в грудь и был госпитализирован. Однако по дороге в больницу он скончался. Возбуждено уголовное дело. Детали трагедии выясняются.

"Ъ-Казань"