Суд отказал банку «Открытие» в исковых требованиях к депутату Госдумы

Депутат Госдумы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов выплатил 5,8 млн руб. АО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”». Эта сумма включает задолженность и проценты по кредиту. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

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Судебное разбирательство между господином Скривановым и банком длилось несколько месяцев. Банк требовал погасить задолженность по ранее заключенному кредитному договору в 5,48 млн руб. В ходе суда представитель кредитного учреждения просил обратить взыскание и выставить на торги предмет залога — квартиру парламентария в центре Перми площадью 154,2 кв. м по начальной цене 8,02 млн руб. При этом в закладной указана стоимость квартиры 11,35 млн руб.

Сегодня в суде стало известно о мировом соглашении: депутат погасил задолженность, а банк отказался от начисления пени. На основании этого судья Оксана Гладкова оставила исковые требования банка к господину Скриванову без удовлетворения.