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Проломивший стену дома в Саратове водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела

В Саратове в отношении водителя, протаранившего на грузовике стену жилого дома, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Как ранее писал "Ъ-Средняя Волга", вечером 3 декабря большегруз врезался в стену жилого дома на улице Зои Космодемьянской, 4. В результате аварии стена дома рухнула. Никто из жильцов не пострадал, а водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС.

Несмотря на многократные требования остановиться, водитель грузовика продолжал движение. Его смогли остановить только на улице Чапаева. От подробного медосвидетельствования 34-летний мужчина отказался. На него составили административный протокол. Также было установлено, что на момент аварии он уже был лишен водительских прав. В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Марина Ковалева

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