Верховный суд РФ ознакомится с уголовным делом Сергея Шатило о картельном сговоре

Верховный Суд РФ постановил истребовать материалы уголовного дело о картельном сговоре в отношении известного самарского бизнесмена, руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердил адвокат предпринимателя Вячеслав Земчихин.

Ранее предприниматель стал одним из подозреваемых в уголовном деле о картельном сговоре на торгах. В 2019 Сергей Шатило был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд второй инстанции заменил реальный срок на условный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После этого защита Сергея Шатило направила жалобы на это решение в Верховный Суд РФ. Изучив материалы, инстанция решила истребовать дело бизнесмена. После его рассмотрения ВС РФ определится с позицией по жалобе адвоката Сергея Шатило.

Также в минувшем году Сергею Шатило вынесли приговор в рамках уголовного дела о поставке незарегистрированного в России МРТ. Бизнесмен был признан виновным и осужден на три года условного лишения свободы с испытательным сроком.

В текущем году кассационный суд оправдал главу СМТ. Приговор был отменен «из-за отсутствия состава преступления», то есть по реабилитирующим основаниям.

После этого шестилетний спор между Самарской городской клинической больницей № 1 имени Н.И.Пирогова и ООО «Современные медицинские технологии» в Арбитражном суде, касающийся поставки незарегистрированного МРТ, завершился мировым соглашением.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Сергей Шатило помирился с "Пироговкой"».

Георгий Портнов