В Петербурге расторгли сделку на строительство ЖК из-за нового Генплана

Завод по производству пластмасс «Пластополимер» в судебном порядке разорвал со шведской строительной компанией Bonava предварительный договор купли-продажи двух участков в Калининском районе Петербурга на улице Жукова. Девелопер планировал здесь построить крупный жилой комплекс, пишет «Деловой Петербург».

Основанием для расторжения договора стало существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при подписании договора. Как говорится в решении суда, предварительный договор от 2021 года включал в себя отлагательные условия, по которым для совершения сделки требовалось вступление в силу новой редакции Генплана Петербурга с изменениями, разрешающими застройку жильем этого участка.

Однако в июле 2022 года комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщил, что изменения в Генплан возможны «исключительно на основании концепции, предусматривающей выделение не менее 1 га территории для размещения производственных объектов» (при том, что общая площадь участков — чуть больше 3 га). Суд пришел к выводу, что после заключения договора произошло существенное изменение обстоятельств. Таким образом арбитраж удовлетворил требование «Пластполимера».

Как отмечают юристы, свое решение суд укрепил и другими обстоятельствами. Сделки с резидентами недружественных государств должна согласовывать правительственная комиссия, чего не произошло. Стороны спора от официальных комментариев отказались.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что рассмотрение ЗакСом Петербурга нового Генплана начнется весной 2023 года. Действующий в настоящее время Генплан был принят в 2005 году и утратил свою силу в марте 2021-го. До этого город жил по плану, принятому в 1987 году.

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