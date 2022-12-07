Сочинца, построившего многоквартирный дом на землях ИЖС, оштрафуют за подключение к водопроводу

В Сочи оштрафуют жителя, который на землях ИЖС построил многоквартирный дом и самовольно подключил его к централизованному водоснабжению. Об этом сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

В ходе рейдовых мероприятий по жилым секторам на улице Бакинская в Адлерском районе инспекторы службы контроля использования ресурсов сочинского водоканала выявили очередное самовольное подключение к сети. На участке для индивидуального жилищного строительства возведен многоквартирный дом, который по документам значится как частный. Собственник не заключал договоры с водоканалом. Однако на придомовой территории специалисты нашли люк, скрывающий незаконные врезки в сети централизованного водоснабжения.

«По данному факту собственнику объекта выписано предписание о необходимости законно оформить данное техприсоединение. Также ему будет выставлен счет за ранее использованный ресурс. До момента устранения всех нареканий в его сторону, объект будет отключен от воды»,— отметили в сочинском водоканале.

Татьяна Ручкина

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