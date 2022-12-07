Более 1,5 тысячи нижегородцев призваны в армию на срочную службу

Комиссии Нижегородской области за месяц приняли более 8 тыс. граждан в рамках осенней призывной кампании. На срочную военную службу решено призвать более 1,5 тыс. мужчин, из них 1,1 тыс. уже отправлены в части.

Еще 5 тыс. нижегородцев получили отсрочки от призыва, в большинстве случаев в связи с получением образования. 400 граждан признаны временно негодными, около 2 тыс. освобождены по состоянию здоровья.

Призывная кампания будет идти до конца декабря – в этом году она началась на месяц позже из-за частичной мобилизации. Всего на срочную службу планируется направить 1,7 тыс. нижегородцев.

«Осенний призыв граждан на военную службу проводится в соответствии с графиком. Требование верховного главнокомандующего и Министра обороны РФ о том, что ни один призывник не будет направляться в зону специальной военной операции или в горячие точки, соблюдается неукоснительно»,- сказал военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.

Анастасия Еремина