Экс-глава краевого минкульта может войти в состав общественной палаты Прикамья

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев может войти в новый состав общественной палаты региона. Как сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник, господин Гладнев войдет в состав совещательного органа по квоте, которая предусмотрена для общественных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Игорь Гладнев в беседе с «Ъ-Прикамье» не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Если будет оказано такое доверие, это будет большой честью для меня»,— сказал экс-министр.

Общественная палата Пермского края обеспечивает взаимодействие жителей и общественных объединений региона с органами власти в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. Палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором региона, 12 — заксобранием, еще 12 членов палаты выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Губернатор и краевой парламент ранее уже утвердили списки своих кандидатов.

Игорь Гладнев возглавлял краевой минкульт с 2013 по 2017 год. Он запомнился консервативными взглядами и конфликтами с культурными деятелями из команды экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова. С 2018 года господин Гладнев занимает должность директора МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьева» в Перми. Наряду с этим он является председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества.