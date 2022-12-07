Челябинское УФАС оштрафовало участников картеля по поставке запчастей для трамваев

Управление ФАС России по Челябинской области привлекло к административной ответственности участников сговора на торгах по поставке запчастей для трамваев и троллейбусов. Компаниям «Челябтранссервис» и «Арсенал-Т» из регионального центра и ООО «Новотех» из Екатеринбурга назначены штрафы на общую сумму 7 млн руб.

Как установило областное УФАС, организации нарушали антимонопольное законодательство при участии в торгах с 2019 по 2021 годы. Для заключения контрактов по максимальным ценам субъекты применяли модели антиконкурентного поведения «вальс-карусель», «единственный поставщик» и «таран». Доказательствами сговора в УФАС посчитали совпадение IP-адресов при участии компаний в закупках, использование одних и тех же телефонов и осуществление деятельности по адресу одного из участников картеля.

Антимонопольные дела в отношении еще шести участников антиконкурентного соглашения рассматриваются.