Дочь Муслимы Латыповой попала в ДТП — Telegram

Дочь совладелицы сети магазинов «Бахетле» Муслимы Латыповой — Эльмира Харламова попала в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

ДТП произошло на улице Завойского. Там в машину дочери госпожи Латыповой врезался рейсовый автобус №45. По данным источника, водитель автобуса проехал на красный свет и задел стоявшие впереди машины.

Сама дочь в результате ДТП ударилась головой. Больше в аварии никто не пострадал.

На место ДТП выезжали полицейские. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.

"Ъ-Казань"