Волгоградские нейрохирурги впервые в регионе провели малоинвазивную операцию на мозговой артерии

Нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы №1 первыми в регионе провели малоинвазивную операцию на мозговой артерии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Врачи выполнили клипирование аневризмы мозговой артерии через косметический надрез над бровью. Это помогло избежать разрыва истонченной артерии. Эта процедура считается малотравматичной и представляет небольшой разрез кожи с последующей трепанацией черепа. Операция шла 2,5 часа, уточнили в областном комитете здравоохранения. Через четыре дня пациентку выписали из стационара.

По официальным данным, с 2017 года количество выполняемых в Волгоградской области нейрохирургических операций при опухолях или патологиях сосудов головного мозга увеличилось на 20% - сейчас ежегодно выполняется более двух тыс. таких процедур, из них более 800 проводят в нейрохирургическом отделении областной больницы № 1.

Марина Ковалева