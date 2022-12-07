Дело курьера мошенников передано в суд Тимашевска

В Тимашевском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительном сговору). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый житель Приморско-Ахтарского района в мессенджере познакомился с неустановленными лицами. Сообщники предложили ему выступать в качестве курьера по передаче денежных средств от граждан, в отношении которых совершен обман, на что он дал свое согласие.

В октябре 2022 года на стационарный телефон 83-летней местной жительницы позвонили неустановленные лица. Они представились ее внуком и сотрудником полиции и сообщили, что внук якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Для компенсации якобы причиненного здоровью пострадавшей вреда мошенники запросили 500 тыс. руб. У потерпевшей такой суммы не оказалось, и они снизили сумму до 100 тыс. рублей.

«В обусловленное время указанный молодой человек приехал к потерпевшей, представился вымышленным именем и получил пакет с денежными средствами, после чего гражданка заявила о случившемся в правоохранительные органы»,— пояснили в пресс-службе.

Обвиняемый был задержан полицейскими. Во время следствия вину в совершенном преступлении юноша признал полностью, причиненный ущерб возместил. В настоящий момент уголовное дело направленно в Тимашевский районный суд. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Альбина Баразгова

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