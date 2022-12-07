Свердловчан будут судить в Челябинске за создание нарколаборатории

Прокуратура Свердловской области направила в Челябинский областной суд уголовное дело в отношении пятерых членов организованного преступного сообщества (ОПС), которые занимались серийным производством и сбытом наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, ОПС было создано не позднее августа 2019 года. Как считают следователи, к его созданию причастен пока неустановленный организатор. Члены ОПС на территории Челябинской области разместили лабораторию по серийному производству наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ. Запрещенные вещества затем распространялись через тайники на территории Челябинской и Свердловской областей.

В прокуратуре отметили, что при задержании участников ОПС у них было изъято более 11 кг мефедрона и более 14 кг различных прекурсоров наркотических средств. В зависимости от роли каждого задержанным предъявлены обвинения в создании ОПС, производстве и сбыте наркотиков (ст. 210 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ, ст.228.3 УК РФ, 228.4 УК РФ).

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что членов ОПС вычислили оперуполномоченные подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД. «В деле, состоящем из 29 томов, значится шесть фигурантов, один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Чтобы иметь необходимое количество доказательств, представители МВД провели 22 экспертизы. Тщательно законспирированную нарколабараторию организовал находящийся в местах лишения свободы в колонии Невьянска некто Василий 1984 года рождения, осужденный к 17 годам лишения свободы за контрабанду и сбыт наркотиков. У обвиняемых, которые в настоящее время находятся под стражей, сыщики арестовали три иномарки — Land Rover, Volvo и Chevrolet»,— отметил полковник Горелых.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Анна Титова