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Коммерсантъ FM
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Qiwi: в 2022 году больше четверти интернет-платежей в России проводились картой «Мир»

Доля карт «Мир» к ноябрю 2022 года в объеме интернет-платежей выросла до 26,2%. В ноябре 2021 года она составляла 17,4%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования провайдера финансовых сервисов Qiwi и платежного агрегатора IntellectMoney.

По данным исследования, пик интернет-платежей с картами «Мир» пришелся на июнь, когда их доля возросла до 38%. Заметный прирост наблюдался в апреле (+4,5% за месяц): тогда доля интернет-платежей с использованием российской платежной системы составила 26,3%, следует из данных аналитики.

Среди категорий, в которых заметен существенный прирост использования карт «Мир»,— погашение кредитов (с 20,3% в ноябре 2021 года до 44,1% в ноябре 2022 года), оплата покупок в интернет-магазинах (с 18,6% до 39,3%) и оплата ЖКХ (с 24,1% до 36,9%), говорится в пресс-релизе Qiwi.

При этом исследование фиксирует сокращение количества онлайн-платежей с картами Visa и Mastercard. К ноябрю доля карт Visa составила 36,6% (43,6% в ноябре 2021 года), Mastercard — 37,1% (38,4%). На другие платежные системы, включая китайскую UnionPay, приходится 0,3% от общего объема интернет-платежей в октябре 2022 года, сообщается в исследовании.

Анализ учитывал платежи по всем партнерам Qiwi, которые принимают оплату через эквайринг платежного сервиса, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года.

Visa и Mastercard весной приостановили работу в России на фоне введения санкций. Карты международных платежных систем, выпущенные банками РФ, не принимаются за рубежом, а карты иностранных банков этих систем — в России. Альтернативой ушедшим с рынка картам стала российская платежная система «Мир». По данным Bloomberg, в шести из девяти стран, в которых работала система «Мир», банки отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США. Аналитики агентства считают сложившуюся ситуацию «крахом» и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции.

Эрдни Кагалтынов

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