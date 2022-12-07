Проектирование набережной пруда в Ижевске планируют завершить к марту 2023 года

Северная часть набережной пруда в столице Удмуртии останется пешеходной. По желанию жителей здесь обустроят активные зоны для массовых мероприятий, велопрокаты и кафе, рассказал глава региона Александр Бречалов на прямой линии.

«В настоящее время идет проектирование, которые планируется завершить к марту 2023 года. После этого с учетом меняющихся цен на стройматериалы будут учитываться сроки работ. За пять лет мы в силах полностью завершить этот проект»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, ранее глава Удмуртии рассказал, что активная фаза работ на этом ключевом для горожан объекте должна стартовать в 2024 году. Деньги планируют привлечь из федерального бюджета, реализацию проекта разобьют на два этапа — сначала до речки Подборенки, потом — до городского пляжа.