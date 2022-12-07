ДНР намерена кооперироваться с авиа- и автомобилестроительными предприятиями Татарстана

Машиностроительные предприятия Донецкой народной республики (ДНР) намерены развивать кооперационные связи с предприятиями автомобилестроения и авиастроения Татарстана (в регионе, в частности, работают КамАЗ и авиазавод компании «Туполев»). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на проходящем в Казани Татарстанском машиностроительном форуме.

«Машиностроительный комплекс готов встраиваться в цепочку предприятий Республики Татарстан в автомобилестроении и авиапроме»,— сказал господин Пушилин (цитата по «Реальному времени»). «В настоящее время машиностроение республики нацелено на восстановление, а восстанавливать есть что»,— считает он.

ДНР, по словам господина Пушилина, формирует два промышленных кластера: первый — с предприятиями Кузбасса по совместному выпуску горнопроходческой техники, второй — с чебоксарским предприятием «НПО «Электроаппарат» в области энергетики. По его словам, машиностроительный комплекс ДНР включает 72 предприятия, которые специализируются на выпуске горнодобывающей техники.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"