В 2022 году более 100 белгородских предпринимателей получили от властей свыше 560 млн рублей

Более 100 белгородских предпринимателей получили в 2022 году 560 млн руб. финансовой помощи от властей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и предпринимательства.

Там также рассказали, что почти 70 бизнесменам, продающим товары и услуги на интернет-площадках, компенсировано 10,2 млн руб. расходов на комиссии. «Это позволит им в 2023 году направить на продвижение своих товаров и услуг через маркетплейсы более 18 млн руб.», — сообщили в министерстве.

По данным на 24 октября, общее число получателей мер поддержки в регионе составило 8,3 тыс. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также индивидуальные предприниматели, самозанятые и физические лица.

Власти предоставили поручительств на 878,7 млн руб., что позволило малому бизнесу привлечь 2,4 млрд кредитов. По данным министерства, такая поддержка поможет создать в 2023 году порядка 430 новых рабочих мест.

О том, какие меры поддержки власти регионов анонсировали после начала спецоперации, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"С мест виднее"».

Александр Прытков

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