Митрополит Кульберг заявил, что храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят «после победы добра над злом»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что храм Святой Екатерины в Екатеринбурге появится после победы. «После победы добра над злом, веры над неверием»,— сказал владыка во время Крестного хода в честь Дня Святой Екатерины, прошедшего в Екатеринбурге 7 декабря. Видеоролик опубликован в telegram-канале митрополита Евгения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатеринбургская епархия Фото: Екатеринбургская епархия

Напомним, Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге ранее планировалось построить к 300-летию уральской столицы. Первоначальной площадкой был выбран сквер у драмтеатра. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В мае 2019 года в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президентом России Владимиром Путиным было предложено провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования 57% голосов получил участок Уральского приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК). Строительство храма на данный момент не началось.

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