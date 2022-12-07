На Кубани мужчина жестоко избил пожилую женщину

Инцидент произошел в хуторе Албаши Каневского района. Факт избиения зафиксировали камеры видеонаблюдения одного из магазинов муниципалитета. Запись ЧП опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина наносит пожилой женщине, опирающейся на трость, удары руками и ногами, а после того, как она падает, волочет ее по земле. На записи также видно, что свидетели происшествия не пытаются вмешаться в конфликт и остановить избиение.

В отделе МВД по Каневскому району отметили, что злоумышленник задержан. «Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству»,— отметили в ведомстве.

Дмитрий Нестеренко

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