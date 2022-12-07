Первым резидентам промпарков Кубани возместят 5,4 млн рублей затрат на аренду

Комиссия по предоставлению мер финансовой поддержки в рамках госпрограммы по развитию краевой промышленности одобрила заявки первых четырех резидентов промпарков «Компрессорный» и «Краснодар». Им выделят более 5,4 млн руб., что составляет 50% затрат резидентов на аренду земельных участков и производственных площадей, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Арендатор земли вложит не менее 70% полученных средств в строительство производственных помещений. Резиденты, арендующие их, создадут не менее 15 новых рабочих мест. Это условия предоставления бюджетных средств»,— отметил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Меру поддержки запустили в этом году в рамках Плана по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в регионе. За счет нее в крае с опережающими темпами появятся новые производства. Предполагается, что до 2025 года мера поддержки поможет разместить в промпарках Кубани не менее 18 резидентов.

Комиссия также одобрила возмещение части затрат трем промпредприятиям Краснодара и Северского района. Производителю комплектующих для атомных электростанций выделят более 9,5 млн руб. на возмещение части затрат на модернизацию производства. Еще 1,6 млн руб. направят на компенсацию половины затрат на уплату первого взноса при покупке оборудования в лизинг производителю современной мебели для учреждений культуры и предприятию, осуществляющему вторичную переработку пластиковой тары для дальнейшего производства полимерных гранул.

Татьяна Ручкина

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