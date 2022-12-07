«Томскэнергосбыт» подал на банкротство ООО «Аэропорт Стрежевой»

В арбитражный суд Томской области поступило заявление от АО «Томскэнергосбыт» о банкротстве ООО «Аэропорт Стрежевой». Сумма требований к компании в карточке дела не указана. В конце ноября энергокомпания уже требовала признать авиапредприятие несостоятельным из-за долга в 1,1 млн руб. Однако заявление было возвращено по просьбе истца.

Ранее «Томскэнергосбыт» опубликовал уведомление о намерении подать на банкротство ООО «Аэропорт Стрежевой».

В ноябре 2021 года имущественный комплекс аэропорта Стрежевой был продан на торгах в рамках банкротства авиакомпании «Томск авиа». Комплекс зданий и земельные участки на территории аэропорта приобрело ООО «Аэропорт Томск» (входит в структуру холдинга «Новапорт»). Сумма сделки составила 44,8 млн руб.

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Оксана Павлова