Почти 80 туристов не смогли улететь из Казани в Индию из-за сбоя с электронными визами

Накануне 79 российских туристов не смогли улететь из Казани в Гоа из-за глобального сбоя в системе электронных виз Индии. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

По словам замгендиректора Anex-Tour Яны Муромовой, всем туристам предложат другие возможности улететь на отдых. При этом она утверждает, что по правилам военного аэропорта Гоа туристы должны прилететь и вернуться лишь одной авиакомпаний и полным сегментом. Речь идет, например, о полетах Москва – Гоа – Москва или Казань – Гоа – Казань, а вылететь из Москвы и вернуться в Казань невозможно.

При этом у туристов есть страховка с визовыми рисками без франшизы от «Ингосстрах», и если пассажир захочет вернуть деньги, то наступает зона ответственности страховщика.

По словам представителей туркомпаний, работающих с Индией, такие проблемы уже возникали неоднократно. В ходе пандемии о данном вопросе забыли, но после возобновления масштабных полетных программ он снова стал актуальным.

"Ъ-Казань"