Тюменские власти пообещали СвЖД субсидировать тарифы на пригородные перевозки

Правительство Тюменской области и Свердловская железная дорога (СвЖД) подписали соглашение о взаимодействии и совместной работе в развитии железнодорожного транспорта на период до 2025 года. Подписи в документе поставили губернатор Александр Моор и начальник СвЖД Иван Колесников.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, соглашение предусматривает создание современного грузового двора на территории индустриального парка «Богандинский», обновление подвижного состава, создание доступной среды для маломобильных групп населения и развитие Тюменской детской железной дороги.

«Правительство области продолжит субсидировать пригородные и железнодорожные провозки. Тариф для земляков удержим на социально доступном уровне. Сохраним льготы на проезд, в том числе для школьников. Будем строить новые развязки и надземные пешеходные переходы в местах пересечения с железнодорожными путями»,— заявил после подписания губернатор Моор.

«Программа, которая сформирована в Тюменской области, многогранна. Огромное внимание уделено пассажирскому комплексу, обновлению социальных объектов РЖД. Необходимо продолжать модернизацию инфраструктуры, развивать мощности одной из крупнейших на сети сортировочных станций — Войновка, совершенствовать базу для обслуживания и ремонта тепловозов в депо Тюмень. Все это позволит успешно решать задачи, которые сегодня диктует время»,— добавил Иван Колесников.

Предыдущее соглашение правительства Тюменской области и СвЖД было подписано в 2019 году. Оно также предусматривало модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава. «Все о чем мы договаривались в рамках предыдущего соглашения, сделано. Это позитивно повлияет на развитие экономики Тюменской области и всех регионов, которые связаны с нами железной дорогой»,— написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

По данным СвЖД, инвестиции РЖД в развитие магистрали на территории Тюменской области по итогам 2022 года должны составить около 9,7 млрд руб., сумма налогов в консолидированный бюджет региона — порядка 1,9 млрд руб.

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Вера Полосухина