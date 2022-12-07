За 11 месяцев на Кубани из реестра проблемных объектов исключили 101 долгострой

С января по ноябрь включительно в Краснодарском крае из реестра проблемных объектов исключили 101 дом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

По этому показателю Кубань вошла в топ-3 регионов — лидеров по наибольшей динамике снижения числа объектов в ЕРПО. Регион опередили лишь Московская (-257) и Ленинградская (-106) области. В топ-5 также вошли Новосибирская (-70) и Ростовская (-43) области.

При этом, как отметил зампредседателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин, в 2022 году число регионов, где полностью исключили проблемные объекты, выросло до 18. В этом году полностью проблему решили в Ямало-Ненецком автономном округе, Тверской и Тюменской областях, Камчатском крае, Мордовии и Еврейской автономной области.

«Из перечня проблемных объектов за 11 месяцев исключены 1067 долгостроев. Для сравнения: за весь 2021 год из ЕРПО исключили 787 объектов»,— отметил вице-премьер.

Всего в России перестали быть проблемными, так как введены в эксплуатацию, 188 домов. По каким причинам еще исключают объекты из реестра, рассказал гендиректор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

«Причинами для исключения из ЕРПО также является отсутствие пострадавших граждан и передача объекта Фонду по решению арбитражного суда после того, как гражданам выплачены компенсации или страховые возмещения»,— отметил Ильшат Шагиахметов.

В 2021 году количество проблемных домов в Краснодарском крае сократилось на 29,9%. Как сообщала региональная прокуратура, с начала года их число снизилось с 264 до 185 домов.

Татьяна Ручкина

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