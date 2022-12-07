В Туапсе отремонтируют дом, в подъезде которого взорвалась газовая колонка

В Туапсе в многоквартирном доме на улице Фрунзе, 26, в подъезде которого в декабре прошлого года взорвалась газовая колонка, проведут капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.

Работы проведут в 2023 году. Дом уже включили в муниципальный краткосрочный план.

«Отреставрировать запланировали фасад и кровлю, кроме того, в подъездах заменят электропроводку. Срок окончания, согласно договору,— середина июня будущего года»,— говорится в сообщении.

Всего на будущий год в муниципалитете запланировали провести капремонт в 23 многоквартирных домах. В 17 объектах обновят инженерные системы, еще в шести — оборудование лифтов.

Взрыв газовой колонки в МКД на улице Фрунзе произошел днем 30 декабря 2021 года. В результате происшествия пострадал 76-летний жилец. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Всего из здания эвакуировали 24 человека.

Анастасия Донскова

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