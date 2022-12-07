В «Демино» в 2023 году пройдут два крупных лыжных соревнования

Центр лыжного спорта «Демино» примет в следующем году два зимних соревнования. Подготовку к мероприятиям обсудили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Первым соревнованием будет пятый этап кубка России по биатлону, который пройдет 10-17 января. На соревнования приедет более 200 спортсменов, в том числе и олимпийские чемпионы. Кубок России по биатлону сезона 2022/2023 стартовал в Ханты-Мансийске 24 ноября и завершится в Сочи 14 февраля 2023 года.

Вторым крупным соревнованием станет XVI международный Деминский лыжный марафон Ростех, который пройдет 3-5 марта. Впервые марафон будет продолжаться три, а не два дня. В программу войдут традиционные забеги на дистанции 2, 5, 10 и 25 км, baby-марафон, золотая гонка на 50 км.

На прошедший в 2022 году марафон были поданы 4 тыс. заявок, все слоты на участие в заездах были выкуплены за месяц до начала соревнований. Заявки на участие в будущих соревнованиях уже подали жители из 52 регионов России, а также Грузии, Франции, Словакии и Белоруссии.

Деминский лыжный марафон является участником Russialoppet с 2008 года, однако будущий марафон, по сообщению организаторов, пройдет без включения в мировую серию.

Вероника Макарова

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