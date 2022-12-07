Тюменскую область за девять месяцев посетили почти 2,5 млн туристов

За девять месяцев 2022 года Тюменскую область посетили более 2,45 млн туристов, сообщили в telegram-канале правительства региона. Для повышения турпотока губернатор Алексанр Моор подписал соглашение с Корпорацией «Туризм.РФ», которое предусматривает строительство четырехзвездочного отеля в Тобольске и создание туристического кластера вокруг Областного центра зимних видов спорта «Жемчужины Сибири».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобольский кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тобольский кремль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации», — пояснил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, присутствовавший при подписании соглашения.

Гостиница в Тобольске планируется не менее чем на 120 номеров. Рядом с ней будет термальный комплекс. «Туризм.РФ» займется привлечение в проект инвестиций. А при реализации проекта «Жемчужина Сибири» корпорация проведет мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов. По итогу работ станет известно, сколько гостиниц на территории кластера потребуется построить и какая для этого нужна инфраструктура.

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