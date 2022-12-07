Прокуратура не проверяла школу в Набережных Челнах после установки памятника Сталину

Прокуратура Набережных Челнов не проводила проверку деятельности частной школы «Смеем мечтать», которая установила памятник Сталину. «Никаких проверок в указанной организации не было»,— сказал «Ъ-Казань» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Ранее в министерстве и образования Татарстана «Ъ-Казань» сообщили, что у этой организации нет лицензии на образовательную деятельность. Юрлицо было образовано лишь в феврале 2022 года. Согласно сайте школы, она позиционирует себя как «клуб семейного образования», который занимается «репетиторством».

Подробнее об этом в материале «Ъ-Казань» «Сталин из двадцать пятого комплекса».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"