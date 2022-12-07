В Самаре увеличат число автобусов №67

Расписание автобусного маршрута №67 в Самаре будет скорректировано с понедельника, 12 декабря. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

В частности, с понедельника на указанном маршруте планируется ввести дополнительные автобусные рейсы от остановки «ЖК "Новая Самара"» в утренние часы пик. Пустой транспорт будет подаваться в 6:57; 7:04; 7:10 и 7:16 (MSK+1).

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Предполагается, что это позволит сократить интервалы между автобусами до двух-трех мин., а не пяти-семи мин., как раньше. При этом увеличится провозная способность транспорта.

Ранее жители Самары пожаловались на то, что не могут попасть утром на работу из-за нехватки автобусов № 67 «Северное шоссе – Железнодорожный вокзал». Чиновники проверили информацию и выяснили, что утром максимальная загрузка салонов транспорта этого маршрута наблюдается на остановке «ЖК "Новая Самара"» в сторону железнодорожного вокзала.

Ранее жители микрорайона «Южный город», расположенного в Волжском районе Самарской области, пожаловались на отсутствие «цивилизованного» общественного транспорта, следующего в сторону ул. Авроры в Самаре. Массовые жалобы размещены в социальных сетях.

Георгий Портнов