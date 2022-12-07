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Коммерсантъ FM
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ЦИАН: выручка московских застройщиков жилья упала с начала года на 11%

Совокупная выручка работающих в Москве застройщиков жилья за январь—ноябрь текущего года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,47 трлн руб. Об этом в компании ЦИАН сообщили «РИА Недвижимость».

При этом в ЦИАН отмечают, что рынок восстанавливается. По данным сервиса, в ноябре столичные девелоперы жилья заработали 117,4 млрд руб., что на 22% больше, чем в октябре. За ноябрь на столичном рынке новостроек было заключено 9,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), то есть количество сделок увеличилось на 26% относительно прошлого месяца, сообщает ЦИАН.

В ноябре аналитики наблюдают снижение средней стоимости лота в сделке — 12,4 млн руб. в ноябре против 12,7 млн руб. в октябре. В компании отметили, что две трети выручки столичным застройщикам принесли проекты в старых границах Москвы.

По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, среди причин роста рынка в ноябре — «относительное успокоение внешнего фона», сезонность, эффект низкой базы (спрос в октябре просел в Москве сильнее, чем по РФ), и заявления ЦБ и Минфина об ужесточении выдачи «нулевой» и льготной ипотеки.

В ЦИАН прогнозируют, что рост рынка продолжится в декабре и число продаж в Москве по итогам года будет на 20% ниже рекордных показателей 2021 года.

При этом в Москве продолжает стремительно сокращаться спрос на элитное жилье. Причина — отток части состоятельных клиентов за рубеж и переориентация оставшихся покупателей на вторичный рынок. Девелоперская активность в сегменте пока сохраняется за счет наличия финансирования, но продавать дорогое жилье застройщикам будет непросто.

Подробнее — в материале «Ъ» «Элитное жилье растеряло покупателей».

Эрдни Кагалтынов

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