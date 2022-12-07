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В офисе агрохолдинга «Васюринский» произошел пожар

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, который произошел в офисном здании в центре станицы Пластуновской Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС. По данным социальных сетей, офис принадлежит ООО «Агрохолдинг "Васюринский"».

Сигнал о возгорании в офисном здании в станице Пластуновской поступил пожарным в 10.42, площади пожара составила 150 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 27 человек и 9 единиц техники.

По данным kartoteka.ru, ООО «Агрохолдинг "Васюринский"» было создано в 2019 году в станице Пластуновской, владельцем 100% долей общества является Татьяна Фурса, ранее учредителем компании был Сергей Фурса. Выручка агрохолдинга в 2021 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль – 781 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

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