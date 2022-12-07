Компании возобновили праздники

Интерес к новогодним корпоративам в Ижевске начинает восстанавливаться. В октябре рестораторы рассказывали «Ъ-Удмуртия» о том, что многие компании отказывались от проведения празднования, объясняя это «неуместностью в связи с нестабильной экономической ситуацией и проведением специальной военной операции». Сейчас участники рынка говорят, что количество бронирований выходит на показатели прошлого года, хотя некоторые из ранее подавших заявку на организацию мероприятия все же от них отказываются.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным SuperJob 24% работодателей Ижевска будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе, 19% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации, еще в 8% компаний не принято отмечать праздник с коллегами. Как отмечают в пресс-службе SuperJob, в целом по стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида.

Как писал «Ъ-Удмуртия» в октябре, по регионам прокатилась волна массовых отмен новогодних корпоративов как органами власти, так и представителями бизнеса. Новогоднего корпоратива не будет в администрации Ижевска, в госсовете Удмуртии и во многих государственных учреждениях республики. Также в городе значительно сократят традиционную новогоднюю программу, откажутся от формата ежедневного праздничного фестиваля с фейерверками и вечерними программами. Как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, все сэкономленные средства пойдут на поддержку бойцов, участвующих в СВО, и их семей. Однако для детей праздник оставят.

В отличие от госорганов бизнес в настоящее время увеличил активность по бронированию ресторанов для проведения новогодних корпоративов. Участники рынка отмечают, что после на осеннего затишья, сейчас ситуация по новогодним корпоративам вполне благополучная. Директор сети ресторанов «Позимь» Алена Кручинина рассказала, что в одном из ее ресторанов по количеству гостей на праздники побит рекорд за четыре года. В некоторых заведениях загрузка осталась на уровне прошлого года. Где-то пока чуть меньше, чем год назад, однако спрос и звонки еще есть.

«В целом видим, что стало меньше крупных компаний и больше мелких. Возможно, это связано с запретом на праздники в некоторых организациях. Поэтому люди разделяются по небольшим группам и идут за свой счет»,— поделилась госпожа Кручинина.

При этом она добавила, что по-прежнему есть прецеденты отмены ранее сделанных бронирований.

В ресторанах цены по отношению к прошлому году подняли на 10%, однако это все равно не покрывает рост цен на многие продукты и на расходную часть. На сегодняшний день важно привлечь клиентов и устроить им праздник, отметила ресторатор.

В ресторанном холдинге Welcome Group также сообщили, что отмена бронирований еще сохраняется, однако, в первую очередь, от празднования отказываются госучреждения. «Если сравнивать с прошлым годом, то загрузка ресторанов примерно одинаковая. В прошлом году из-за ковидных ограничений, которые сняли лишь 25 декабря, люди точно так же откладывали принятие решения до последнего. Было непонятно, разрешат праздновать или нет. В этом году такая тенденция сохраняется»,— рассказала директор мультиформатных проектов Welcome Group Ольга Бородулина. Она отмечает, что компании заметно сокращают бюджет на празднование. При этом в холдинге уверены, что спада по загрузке ресторанов не будет.

«Люди стали позже принимать решение, будут ли они праздновать Новый год. Бронирование идет, но не такими темпами как раньше. Мы ожидаем, что ближе к датам мероприятий свободных мест не будет»,— добавила госпожа Бородулина.

В Welcome Group рассказали, что несмотря на чуть меньшее количество броней, сумма выручки все равно будет больше, чем год назад. «Так или иначе, инфляция за год заметно поднялась. Цены выросли после начала СВО, потом выросли после объявления частичной мобилизации. Также всегда присутствует сезонный рост цен на определенные продукты. Мы были вынуждены реагировать и поднять цены со своей стороны. У нас есть потребительская корзина, сумма которой выросла на 12-13%»,— сказала госпожа Бородулина. Вместе с тем, эксперт говорит, что дефицита каких-либо товаров или алкоголя нет.

Председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Удмуртии Екатерина Волкова подтвердила, что у ресторанов в целом сохраняется полная загрузка. «Основная масса отказов пришлась на конец сентября-начало октября. На фоне нестабильной ситуации в мире, после объявления специальной военной операции люди отказывались от корпоративов, забирали предоплату, снимали бронь. Однако сейчас ситуация выровнялась, рестораны заново набрали заказы, все дни расписаны»,— рассказала госпожа Волкова.

Татьяна Колегова